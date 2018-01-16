Як живуть ведмеді у притулку «Домажир» (фото)

Притулок допомагає ведмедям, рятуючи їх із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів.

На сьогодні в притулку «Домажир» живе 7 ведмедів. Вони граються іграшками і мають басейни, та це не просто розвага. Це збагачення середовища. Усе це спеціально розроблено для того, аби ведмеді могли виявляти свою природну поведінку. У природі ведмеді постійно шукають корми, бігають, риють, плавають і вирішують задачки. Це піднімає самооцінку і запобігає патологічній поведінці, – пояснюють у притулку.