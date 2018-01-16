Як живуть ведмеді у притулку «Домажир» (фото)
Ведмежий Притулок Домажир – унікальний рекреаційний центр для порятунку бурих ведмедів, що розташований за 15 км від Львова біля с. Домажир
Притулок допомагає ведмедям, рятуючи їх із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів.
На сьогодні в притулку «Домажир» живе 7 ведмедів. Вони граються іграшками і мають басейни, та це не просто розвага. Це збагачення середовища. Усе це спеціально розроблено для того, аби ведмеді могли виявляти свою природну поведінку. У природі ведмеді постійно шукають корми, бігають, риють, плавають і вирішують задачки. Це піднімає самооцінку і запобігає патологічній поведінці, – пояснюють у притулку.