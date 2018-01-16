Від першої казкової збірки до «книжкового стартапу»

За діяльністю цієї дитячої письменниці вже тривалий час спостерігають усі – працівники радіо, телебачення та газет, дорослі та малі, критики та поціновувачі, врешті, всі ті люди, які знають її особисто

Леся Кічура – львівська письменниця, казкарка та журналістка, а ще редакторка Театру ім. М. Заньковецької та кандидат наук із соціальних комунікацій.

Влітку вона презентувала свою першу казкову збірку «Добрі мамині казки», тираж якої завдяки невтомній читацькій симпатії довелося додруковувати тричі впродовж півроку.

Її казкові мандри з книгою, дитячі читання з вікторинами та квестами запам’ятали діти зі Львова та області. І, врешті, презентувавши нову збірку «Магія Різдва» – авторка вирішала здивувати вже з першого кроку – від масштабної святково-солодкої презентації – дня народження своєї книги, який зорганізувала 5 січня у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва.

– Як пройшла презентація 5 січня?

– Вдалося все! І навіть більше! Ми зібрали понад 80 дітей та дорослих. Були друзі з Самбора, Великих Глібовичів, Львова, однокласники, яких я не бачила вже понад 5 років… Це справді була казкова зустріч друзів, адже коли б не день народження моєї книги, як іще можна було б зібрати в одному місті стільки чудових людей. У мене море вражень і понад 2000 тисячі світлин з цього чарівного дня!

– Наступна зустріч – коли й де відбуватиметься?

– Вже в середу, 17 січня – відбудеться зустріч з казкою в рамках презентації «Магії Різдва» в бібліотеці на Мулярській у проекті соціально дії «Майстерня щастя», де куратором є моя колега Анастасія Введенська. Для 30 діток будуть подарунки: безкоштовний новорічний пряниковий майстер-клас (30 пряникових ялинок – майже невеличкий ліс))) випікає моя колега Наталія Іваницька). До того ж кожна дитина отримає в подарунок книгу.

Все це відбуватиметься за кошти проекту «Майстерня щастя».

Цю зустріч ми запланували з Анастасією Введенською ще в листопаді, адже тоді в бібліотеці на Мулярській презентували мою першу збірку «Добрі мамині казки» і зібрали на свято 70 дітей буквально за 2 дні. Тож зрозуміли, що такий формат свята дуже потрібний і вирішили продовжити його в січні.

Дуже добре, що при бібліотеках є такі осередки, як «Майстерня щастя», адже це дає змогу творити дуже інтерактивні формати зустрічей з дітьми.

– Автор, мабуть, відчуває, як приймають його книгу. Чи є вже якісь спостереження у вас?

– Звісно. Відчуваю шалене зацікавлення казками, які пов’язані зі Львовом, казками про Різдво та чарівні перетворення. Тож після анонсування збірки різдвяної тематики, ще до моменту, як книга приїхала з друкарні, я отримала замовлень на 170 примірників!

За перші дні свят – після презентації – з 5 по 10 січня додалося ще кілька десятків замовлень. Тож можу констатувати, що рухаюсь у вірному напрямку і мої казки цікаві дітям.

І головне, вони зацікавили дорослих. Бо ж саме батьки обирають літературу для своєї малечі. І я вже отримала стільки позитивних відгуків у соцмережах, що маю натхнення на нові звершення. Мене запрошують у нові дитячі заклади, дзвонять викладачі і батьки з нових міст, містечок і селищ – мій перспективний план творчих зустрічей з дітьми вже сягає березня…

Не раз чула думку, що попри великий вибір літератури, бракує саме якісної, української, сучасної казки. Сама, виховуючи сина та доньку, зіштовхувалась з безліччю неякісних перекладів, не найкращих редакторських та літературних казкових рішень. Це так, щоби не вдаватися у подробиці.))) І тому, почавши писати свої казки, слідкую за очима своїх маленьких читачів. Радію, коли бачу у них захоплення.

– Ваша перша книга з’явилася влітку, наступна – на Різдво… то може варто чекати продовження?

– Один мій колега, співробітник із Театру, на презентації «Магії Різдва» сказав: «Лесю, цифра 2 – якась вона для вас не притаманна. Треба трійку… Тож пишіть вже щось нове, поки ми читатимемо ці казки!.» А загалом – мені дуже подобається бути казкаркою. Це так гарно – відкривати світ перед дітьми із найкращого його боку, показувати все хороше, добре, аби вони в це вірили і берегли. Бо як казав Енштейн, якщо хочете виховати розумних дітей, читайте їм казки, якщо – дуже розумних – читайте їм казок ще більше. Та от – я виконую його пораду! Продовження моєї казкової історії обов’язково буде!

– І все ж, спостерігаючи успіх своєї книги – що відчуваєте?

– Важко описати це кількома словами… Я щаслива… На презентації один із партнерів нашого проекту сказав: «Мої діти називають вашу книгу – жовта книга про любов». Це дуже гарне порівняння. І мені хочеться, аби й «Магію Різдва» полюбили так само сильно.

Ще одна моя подруга днями в розмові обмовилася: «твій проект – це книжково-казковий стартап! Адже в Україні сотні авторів і тисячі книг, але ти змогла привернути увагу і довкола своєї збірки казок зробити ціле святкове дійство й неймовірну атракцію, та захопити цим не лише дітей але й дорослих!» І я направду щаслива від того, що мої книги мандрують Україною, оселяються у домівках все більшої кількості малюків! Збираюся й надалі творити казку. Бо ж казки забагато не буває. Її навпаки – так бракує в нашому житті…

Ми оголосили про старт різдвяних читань у школах! Тож пишіть-дзвоніть – ми обов’язково приїдемо до вашої школи, народного дому чи дитячого центру і будемо розповідати:

як живуть янголи у своїх майстернях;

звідки пішла традиція різдвяної ялинки;

які пригоди трапилися з пряниковою хатинкою та лісовими гномами;

що у місті гаснуть ліхтарі, якщо у людей темні думки;

як маленьких гном знайшов чарівну соляну печеру;

як мандрував світом цирк-шапіто та його зіркове мавпеня;

а ще разом подумаємо над казкою про чорну та білу нитку – чому кожен із нас має зробити правильний вибір у житті, роздумуючи над тим, яку життєву стежину обрати!

У перший день, коли я ввечері поверталася з презентації книги – отримала на телефон з десяток світлин, на яких діти, хто де – на столі, на кухні, на килимку розмальовують перші ілюстрації з моєї нової книги. Це мене дуже зворушило. Тому я маю надію, що наклад «Магії Різдва» у 5 тисяч швидко розійдеться і ми таки будемо змушені його додрукувати. І вкотре переконуюся, якою чудовою була моя робота у проекті з ілюстраторкою з Кривого Рогу Каріною Чепелою, адже її малюнки дуже всім подобаються, а для дитячої книги це дуже важливо!

Звертайтеся до мене через соціальні мережі і будьте певні – казка обов’язково прибуде на ваше запрошення – творити диво та чарівний спогад про дитинство, звідки родом кожен із нас!