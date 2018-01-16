У Самбірській поліклініці невідомі розтрощили 40 дверей і розкидали майно (фото)

За попередньою інформацією, з приміщення медзакладу нічого не викрали

У Самбірський відділ поліції 16 січня близько сьомої години ранку надійшло повідомлення про те, що у приміщенні Самбірської центральної районної поліклініки, розташованої по вулиці Чайковського, невідомі зловмисники пошкодили близько сорока дверей у кабінети та порозкидали майно.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, працівники поліції встановили, що зловмисники проникли у приміщення поліклініки, зламавши вхідні двері. За попередньою інформацією, з приміщення медзакладу нічого не викрали.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України.