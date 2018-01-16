У міській дитячій лікарні у Львові відкрили офтальмологічне відділення

Тут створили спеціалізоване відділення і забезпечили його сучасним обладнанням, яке дозволяє своєчасно й ефективно виявляти патології зору в дітей і проводити складні операції на оці

Лікарі вже прооперували трьох діток з вадами зору, і щорічно в цьому відділенні зможуть лікувати близько 500 дітей.

В офтальмологічному відділенні міської дитячої лікарні проводять такі обстеження, як візіометрія, скіаскопія, офтальмоскопія, біомікроскопія, авторефрактометрія, тонометрія. Окрім того, під час лікування застосовуватимуть низку спеціальних методик. А це корекція аномалій рефракцій (порушення, при якому око не може сфокусувати зображення), ортоптичні вправи по Дашевському та по Коваленко, огляд на синаптофорі, плеоптика, KEM-стимуляція, фосфенстимуляція сітківки, АСО-стимуляція, «Панорама», лікування запальних процесів ока.

Зі слів завідувача офтальмологічного відділення Соломії Лужної, практично всі діагнози, які є в дітей різного віку, можна діагностувати на цьому обладнанні – і вроджені патології, і набуті захворювання. Тут проводитимуть такі операції, як відновлення прохідності слізно-носових шляхів, виправлення косоокості, розкриття абсцесів, видалення халязіону, видалення доброякісних пухлин ока та придатків. Адже для цього є відповідна матеріальна база, зокрема сучасна окрема операційна, оснащена мікроскопом, а також – відповідний фаховий рівень спеціалістів.

Новостворене відділення розраховане на 15 ліжок, тут працює 17 працівників.

Для проведення ремонту в офтальмологічному відділенні залучили близько 200 тис. грн. позабюджетних коштів. За кошти міста придбали спеціальне обладнання на суму 1,5 млн. грн.: автоматичний рефрактокератометр, щілинна лампа, безконтактний тонометр, автодіоптриметр, лазер медичний, синоптофор.

У 2017 році для покращення матеріально-технічної бази міської дитячої клінічної лікарні у Львові з різних джерел фінансування (кошти міського бюджету і благодійна допомога) було інвестовано близько 19 млн. грн.