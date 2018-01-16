У Львові відкрили виставку «Портрети добровольців на війні» (фото)

Сьогодні у виставковій залі Палацу мистецтв (3-й поверх) відкрили виставку «Портрети добровольців на війні» відомого українського графіка та живописця Сергія Пущенка. Це 110 портретів воїнів-добровольців, які створено з натури в 5 окремому батальйоні Добровольчого Українського корпусу та 5 окремому батальйоні Української Добровольчої армії з травня 2015 по квітень 2017 року.

Фото: Роман Бруцяк/gazeta.lviv.ua