У Львові стартував чемпіонат області з легкої атлетики у приміщенні

У змаганнях візьмуть участь близько 150 легкоатлетів

16 та 17 січня 2018 року в критому манежі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України у м. Львові (вул. Клепарівська, 39-а) відбудеться чемпіонат Львівської області з легкої атлетики у приміщенні серед молоді та дорослих.

Загальне керівництво здійснює управління фізичної культури та спорту ЛОДА та федерація легкої атлетики Львівської області.

У змаганнях очікується участь близько 150 легкоатлетів Львівщини, які будуть змагатися в таких дисциплінах:

Чоловіки: 60 м з/б, 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 2000 м з/п, спортивна ходьба 10000 м, висота, довжина, потрійний, ядро.

Жінки: 60 м з/б, 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 2000 м з/п, спортивна ходьба 5000 м, висота, довжина, потрійний, ядро.