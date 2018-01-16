У Львові медики оглядатимуть дітей перед навчанням

У разі виявлення в дітей ознак захворювання на респіраторні інфекції чи кір їх не допускатимуть до навчального процесу

Сьогодні в міській раді Львова відбулось позапланове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, під час якого обговорили ситуацію про ускладнення епідемічної ситуації в місті щодо захворюваності на кір.

Комісія вирішила вжити низку заходів, які мають забезпечити зменшення та припинення розповсюдження інфекції у Львові. Зокрема, йдеться про щоденний моніторинг відвідуваності навчальних закладів, провітрювання приміщень, де перебувають діти, щоденну термографію дітей, обмеження проведення заходів за участю дітей тощо. Втім про припинення навчання у школах чи дитячих садочках наразі не йдеться.

Зокрема, комісія ухвалила:

Організувати проведення медичними працівниками навчальних закладів ранкового огляду дітей з метою виявлення осіб з ознаками захворювання респіраторними інфекціями та кором і недопущення їх до навчального процесу. У разі виявлення хворого або спалаху на кір у навчальних закладах, забезпечити виконання планів протиепідемічних заходів, що їх розробили спільно фахівці закладів охорони здоров’я та Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Спільно з медпрацівниками закладів охорони здоров’я забезпечити проведення профілактичних щеплень проти кору дітей. Забезпечити дотримання належного санітарно-гігієнічного стану, температурного режиму та систематичне провітрювання приміщень навчальних закладів. Організувати та провести із залучення працівників закладів охорони здоров’я бесіди, лекції для учнів, їхніх батьків і батьків дітей, що відвідують навчальні заклади, з питань профілактики кору, ознак захворювання, дотримання правил особистої гігієни та санітарно-гігієнічного режиму в домашній умовах. У підпорядкованих закладах охорони здоров’я активно запрошувати батьків на проведення дітям профілактичних щеплень проти кору відповідно до Календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» (у редакції наказу МОЗ України від 11.08.2014 № 551). Організувати роботу кабінетів щеплень у суботу, 20 січня, відповідно до вимог чинного законодавства. Інформувати населення, передовсім батьків дітей, щодо проведення вакцинації від захворювання на кір.

Від початку 2018 року у Львові зареєстровано 76 випадків інфекції кору за первинним діагнозом, із них 47 – це діти до 17 років. Кількість хворих у грудні 2017 року та першій половині січня 2018 року свідчить про різке погіршення ситуації щодо захворюваності на кір і розцінюється як спалах цієї інфекції. Основний прошарок хворих – діти, не вакциновані від кору.