У львівських трамваях і тролейбусах виявили наліпки з підставними QR-кодами

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», невідомі особи розповсюдили неправдиві наклейки для оплати проїзду в трамваях і тролейбусах міста. У трамваях та тролейбусах Львова зловмисники розмістили наклейки, дуже схожі до офіційних наклейок від «ПриватБанку», за допомогою яких можна оплатити проїзд у громадському електротранспорті міста.

Як повідомив Іван Бондар, речник ЛКП «Львівелектротранс», у верхній частині наклейки зазначено «насолоджуйтесь проїздом при допомозі смартфону», а після її сканування пасажир потрапляє на сайт з анімованою картинкою із незрозумілим контекстом.

«Ми застерігаємо мешканців і просимо не користуватись наклейками із незрозумілими лінками, а також здійснювати оплату виключно при допомозі додатка Приват24. Зараз силами ЛКП «Львівелектротранс» ми обстежуємо всі вагони трамваїв і тролейбусів і ліквідовуємо ці наліпки», – повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».