Ще одна дитина, позбавлена батьківського піклування, знайшла сім’ю

У понеділок, 15 січня, у дитячий будинок сімейного типу, який функціонує у с. Потелич Жовківського району, влаштували дитину, позбавлену батьківського піклування

Про це повідомив заступник начальника служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Роман Хлопецький.

За його словами, в цьому дитячому будинку сімейного типу вже виховують 6 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

У Жовківському районі функціонує два дитячі будинки сімейного типу та 9 прийомних сімей, у яких виховують 29 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.