Ще одна дитина, позбавлена батьківського піклування, знайшла сім’ю
У понеділок, 15 січня, у дитячий будинок сімейного типу, який функціонує у с. Потелич Жовківського району, влаштували дитину, позбавлену батьківського піклування
Про це повідомив заступник начальника служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Роман Хлопецький.
За його словами, в цьому дитячому будинку сімейного типу вже виховують 6 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
У Жовківському районі функціонує два дитячі будинки сімейного типу та 9 прийомних сімей, у яких виховують 29 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.