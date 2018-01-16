Процедуру реєстрації на ЗНО-2018 змінили

Центр оцінювання якості освіти опублікував зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Їх внесли у зв’язку із запровадженням з 2018 року проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови для учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, які в поточному навчальному році мають завершити здобуття повної загальної середньої освіти.

Відтак студенти таких закладів освіти повинні подати комплект реєстраційних документів до закладів, у яких вони навчаються. Там же вони й отримають пізніше Сертифікати ЗНО. Керівники закладів освіти мають сформувати список осіб, які проходитимуть ДПА у формі ЗНО. Список осіб та комплекти документів в установлені строки керівники закладів надсилають до відповідного регіонального центру або передають особисто.

Випускникам минулих років та особам, які не проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, сертифікати буде надіслано за адресою, зазначеною під час реєстрації.

Окрім цього, вилучено норму щодо можливості подання копії свідоцтва про народження замість копії паспорта громадянина України. Норму вилучили відповідно до вимог чинного законодавства, відповідно до якого паспорт громадянина України має бути отриманий особою, яка досягла 14-річного віку.

Ще однією новацією є те, що особи, які мають складати ДПА у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації, зможуть зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО в додатковий період (3–21 травня). Такі особи можуть обрати лише ті предмети, результат яких їм буде зарахований як оцінка ДПА.