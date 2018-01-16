Львівський театр «І люди, і ляльки» здобув Гран-прі на фестивалі у Білорусі

У Мінську (Білорусь) відбувся IV Міжнародний різдвяний фестиваль батлейкових і лялькових театрів «Нябёса»

У фестивалі взяли участь 18 колективів із семи країн – Великобританії, Литви, Німеччини, України, Естонії, Росії та Білорусі. Україну представляли київський театр ляльок «ПараШут», Закарпатський обласний театр ляльок і Львівський театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки». Гран-прі фесту журі присудило львів’янам — за виставу для дітей і дорослих «Скинія златая». Автор ідеї та художник — Ельвіра Босович, режисер — Роман Козак.

Чудове музичне оформлення для цього вертепного дійства створила Людмила Зборовська, яка впродовж багатьох років є учасником фольклорних експедицій.

Програма складалася з 19 вистав, які оцінювало професійне журі. Переможців визначали за номінаціями: «За найкращу виставу» (Гран-прі), «За найкращий дебют», «За найкраще розкриття духовно-морального змісту вистави» і «За найкраще акторське виконання».