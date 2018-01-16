Львів’янам планують виплатити державні соцдопомоги до кінця тижня

До міського бюджету Львова вже надійшла відповідна субвенція з державного бюджету

Як повідомив в.о. начальника управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин, до міського бюджету Львова уже надійшла субвенція з державного бюджету на виплату соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, що здійснюють догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. Тому ці допомоги львів’янам планують виплатити вже до кінця тижня.

«Для міського бюджету Львова вже надійшла субвенція з державного бюджету на виплату державних соціальних допомог, тому вже до кінця цього тижня плануємо виплатити ці допомоги. Така ситуація із затримкою виплат є щорічно в січні, у зв’язку з початком нового бюджетного року», – пояснив Ігор Кобрин.