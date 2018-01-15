До вечора залишилися без води мешканці ще кількох вулиць у Львові

На вул. На Копані та вул. Каліча Гора ліквідовують витоки води

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 15 січня, з 13.30 до 17.00 призупинено водопостачання на вулицях: Кривчицька Дорога, Духновича, І.Вільде, Копальна, Ніщинського, Міжгірна, Низова, Втіха, Березова, На Копані, Прогулкова, Над Джерелом та прилеглі вулиці у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. На Копані, 12.

Також із 13.30 до 17.00 призупинено водопостачання на вулицях: Каліча Гора, Драгоманова, Коцюбинського, Глібова, Поповича, Мартовича, Григоровича та прилеглі у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Каліча Гора.

Нагадаємо, сьогодні вранці також витоки води ліквідовували на вулицях Лукаша та Стрийській.