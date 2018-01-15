У Жовкві виявили тіло чоловіка, якого розшукували з жовтня минулого року

15 січня о 14:10 до рятувальників від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що біля м. Жовква на березі річки Свиня під мостом виявлено тіло чоловіка.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, місцеві рятувальники за допомогою пожежних ломів і рятувальної мотузки вивільнили з-під криги та витягнули на берег тіло чоловіка. Загиблий був мешканцем с. Воля Висоцька Жовківського району 1963 року народження, він зник безвісти ще в жовтні 2017 року.

Обставини події встановлюють правоохоронці.