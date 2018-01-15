У січні всім перерахують субсидії

З 1 січня 2018 року відповідно до постанови Кабміну в Україні змінюються соціальні норми споживання електроенергії. Це стосується лише людей, які отримують субсидії.

Тож тепер для користування послугами з електропостачання у житлових приміщеннях (будинках) норма становить 70 кВт/год. на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/год. на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт/год. на місяць, повідомив начальник відділу житлових субсидій, соцвиплат та допомог департаменту соціального захисту населення ЛОДА Василь Гельбич.

Для житлових приміщень, які обладнані стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води, – 110 кВт/год. на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/год. на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230 кВт/год. на місяць;

для житлових приміщень, які обладнані стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води, – 130 кВт/год. на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/год. на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 250 кВт/год. на місяць;

для житлових приміщень, які не обладнані стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів, – 100 кВт/год. на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/год. на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 220 кВт/год. на місяць.

У селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, норма становить 30 кВт/год. на місяць на одну особу. Інші норми споживання залишаються без змін.

На даний час органи соціального захисту населення області автоматично здійснюють перерахунок всіх житлових субсидій відповідно до зазначених змін.