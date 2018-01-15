На Сихові відбудеться другий благодійний різдвяний фестиваль «Летіла Птаха»

Ідея заснування цього фестивалю виникла в учасників хору «Теотокос» після раптової несподіваної смерті ще зовсім молодого наставника, друга та мистецького керівника. Ідею такого фестивалю виношував і сам Ярослав, проте реалізувати її не встиг.

Організовуючи цей фестиваль, хочемо зберегти пам’ять про талановитого українця, скрипаля і диригента, підтримати його п’ятьох діток і доповнити час святкування Різдва у великому районі міста Львова – Сихові, – кажуть організатори.

Відтак 20 січня 2018 року у храмі Різдва Пресвятої Богородиці фестиваль «Летіла птаха» відбудеться вдруге. Цього року учасників буде більше! Перед присутніми заспівають і заграють: заслужена хорова капела України «Боян» ім. Євгена Вахняка, квартет Tenors BEL’CANTO, октет «Орфей», вокальна група «Чорнобривці» Львівського мистецького центру «Веселі черевички», камерний оркестр Bel Canto, солістка Івано-Франківської обласної філармонії ім. Іри Маланюк Ірина Ключковська, вокальний ансамбль «Передзвін», дитячий дівочий ансамбль «Панночка», народний ансамбль пісні і танцю «Черемош», о. Руслан Грех та камерний хор «Теотокос». Також відбудеться прем’єра твору «Спи, Ісусе, спи» о. Й. Кишакевича в аранжуванні М. Волинського – цей твір вперше прозвучить з оркестровим супроводом.

«Щиро дякуємо за підтримку і благословення пароху храму Різдва Пресвятої Богородиці – о. Оресту Фредині, а також за доброчинну допомогу – Тзов «Шувар». Чекаємо усіх, хто ще не наколядувався. Різдвяний настрій та багато приємних вражень гарантуємо! Христос Рождається!» – додають організатори.