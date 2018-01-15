У Львові презентували фотолітопис «Українська Повстанська Армія 1942–1954»

У фотолітописі «Українська Повстанська Армія 1942–1954» опубліковано максимальну кількість фотоматеріалів, що стосуються українського визвольного руху 1920–1950 років, – інформує прес-служба ЛОДА.

Книга висвітлює передумови та основні етапи діяльності ОУН і УПА, боротьбу проти нацистських та комуністичних окупантів.

Фотолітопис складається з передмови «Не зрадити та боротися до посліднього» авторства сотенного УПА, політв’язня Мирослава Симчича та 9 розділів, поділених тематично.

Відтак, у ньому окремо представили героїчну роль жіноцтва у визвольній боротьбі, повстанський побут і символіку УПА. На особливу увагу заслуговують розділи, присвячені визначним постатям і ветеранам визвольного руху.

Над книгою працювали відомі фахівці з історії ОУН і УПА – Роман Грицьків, Іван Патриляк, Микола Посівнич та символіки – Олексій Руденко.

Видали фотоальбом, присвячений історії Української Повстанської Армії, Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса, Мистецький Фонд імені Короля Данила, благодійний фонд «Літопис УПА» імені Володимира Макара та Національна світлинотека «Українська мить».

«Наш проект має на меті продемонструвати український погляд на історію. Фотолітопис є суто історичним та демонструватиме нашим співвітчизникам усю велич боротьби», – розповів історик, президент благодійного фонду «Літопис УПА» імені Володимира Макара, науковий співробітник Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України Микола Посівнич.

«Свято Різдва Христового сіє у наших душах зерно віри, надії і любові. Віри в те, що ми є сильними, надії на те, що ми переможемо та любові до ближнього та своєї країни. Я переглянула цей фотоальбом, де більш ніж 6 тисяч світлин. Фотоальбом, який демонструє нам, що лише на справжній історії можна будувати справжнє майбутнє. Найвищою правдою українського націоналіста є добро та щастя українського народу. А добро і щастя українського народу – вільна та незалежна Україна», – зазначила заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос- Ворончук.