У Львові повідомили про підозру організаторам мережі підпільних гуралень

Двоє мешканців Львова віком 27 та 32 роки у різних куточках міста відкрили підпільні міні-цехи з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції. Для її зберігання вони винайняли окремі приміщення на території Львова та прилеглих населених пунктах.

Правоохоронці встановили місце розташування 4 міні-цехів і ще 4 так званих «перевалочних баз». Фальсифікат невеликими партіями реалізовували на території Львівщини й у інших регіонах держави. Організатори використовували для маркування пляшок з горілкою підроблені акцизні марки.

Під час проведення санкціонованих обшуків у зловмисників було вилучено 130 тисяч гривень готівкових коштів, 14 тонн спирту та спиртовмісної суміші, понад 3 тисячі пляшок з готовим фальсифікатом та обладнання, яке використовувалося для його виготовлення. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 1,2 мільйони гривень.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, організаторам незаконної діяльності цехів повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.