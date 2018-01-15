У Палаці мистецтв покажуть «Портрети добровольців на війні»

Мистецько-соціальний проект «Портрети добровольців на війні» (живопис, графіка) відомого українського графіка та живописця Сергія Миколаєвича Пущенка – це 110 портретів воїнів-добровольців, які створено з натури в 5 окремому батальйоні Добровольчого Українського корпусу та 5 окремому батальйоні Української Добровольчої армії з травня 2015 по квітень 2017 року. Із них 56 портретів виконано олійними фарбами на полотні розміром 80 х 60 мм та 54 портрети – графічними матеріалами. Також представлені 7 етюдів бойових позицій батальйону.

На зворотній стороні кожного портрета воїни-добровольці залишили надписи – свої мотивації до життя та боротьби, побажання, заклики, автографи та ін.

Виставка вже відбулась у Києві в жовтні 2017 року, а також в Івано-Франківську. Відкриття виставки у Львові – 16 січня у виставковій залі Палацу мистецтв (3-й поверх) о 16:00.