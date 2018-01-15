У Городку мало не згорів гараж (фото)

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, сьогодні, 15 січня, о 12:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в дерев’яному піднавісі гаража в м. Городок на вул. Шептицького, 8. Оперативно прибувши на місце події, рятувальники взялися за ліквідацію займання. Завдяки діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, запобігши подальшому поширенню вогню на житлову будівлю. Пожежу локалізовано о 12:14 і повністю ліквідовано о 12:23. Вогонь встиг знищити кубометр дров і пошкодити дах на площі 15 кв. м. До гасіння пожежі залучали рятувальників ДПРЧ-15 м. Городок.

Обставини та причина виникнення займання встановлюється.