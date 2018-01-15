У центрі Львова показали вертеп просто неба

Юні актори дитячої залізниці відтворили події народження Сина Божого та додали діалогів, що описують історію, яка твориться сьогодні в Україні.

«Уже вдруге до Торгового Центру «Роксолана» завітав вертеп Львівської дитячої залізниці. Надзвичайно приємно чути ці колядки, віншування, побажання… Ми щиро всім бажаємо тільки приємних подій, хороших емоцій, міцного здоров’я та приємних несподіванок не лише в час Різдвяних свят, а й кожного дня» – розповіла керівник відділу маркетингу та PR ТЦ «Роксолана» Надія Кугук.

Також ангелята, пастушки, царі та колоритні україночки створили атмосферу свята й радо співали колядки. Їх активно підтримували не лише рідні та близькі, а й львів’яни та гості міста. Святковий настрій, щирий сміх та веселі колядки зігріли та потішили всіх присутніх.