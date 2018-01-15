У Брюсселі відбудуться традиційні Дні українського кіно

Фестиваль пройде з 17 по 21 січня. Відкриє його реставрований поетичний шедевр Сергія Параджанова – стрічка «Тіні забутих предків», екранізація однойменного роману класика української літератури Михайла Коцюбинського. У Брюсселі фільм презентує виконавиця головної ролі, актриса Лариса Кадочникова. Створений в епоху соцреалізму фільм став втіленням новаторського стилю Параджанова. Картина займає особливе місце і в українській історії – під час прем’єри фільму в кінотеатрі «Україна» літературний критик Іван Дзюба, письменник Василь Стус і журналіст В’ячеслав Чорновіл закликали глядачів встати на знак протесту проти арештів українських інтелектуалів, організованих радянською владою влітку 1965 року.

Покажуть в Брюсселі і «Рівень чорного» – експериментальну драму Валентина Васяновича, яку в 2017 році Україна обрала як національного кандидата на премію «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою. Стрічка про весільного фотографа, який переживає кризу середнього віку, була також відзначена премією FIPRESCI Одеського кінофестивалю та брала участь в основному конкурсі кінофестивалю в Коттбусі.

Світова прем’єра психологічної драми «Стрімголов» Марини Степанської відбулася в рамках конкурсної програми 52-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Стрічка досліджує стосунки молодої пари: в центрі сюжету опиняється «світовідчуття негероїв у героїчні часи» – у сучасному Києві після подій Майдану.

У програмі фестивалю – один із касових рекордсменів українського прокату, фентезі «Сторожова застава». Дебютний повнометражний фільм Юрія Ковальова розповість про пригоди школяра Вітька, який через загадковий портал часу потрапляє в минуле – на тисячу років назад. Масштабні зйомки проходили в Карпатських горах, гранітних кар’єрах та болотах Київської області.

Документальний фільм «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова» розповідає про суд над українським режисером Олегом Сенцовим, засудженим Російською Федерацією на 20 років в’язниці за сфабрикованими звинуваченнями. Назва стрічки – «Процес» – відсилає до кафкіанського абсурду, показуючи, як у тоталітарній державі жертвою бюрократичної машини може стати будь-хто. Світова прем’єра фільму відбулася у позаконкурсній програмі 67-го Берлінського кінофестивалю. Показ був організований спільно з Європейською кіноакадемією, яка неодноразово закликала до звільнення Сенцова.

Крім показів, під час фестивалю пройде презентація DISCOVER UKRAINE для провідних кінокомпаній Бельгії про перспективи ко-продукції з Україною.

Щорічні Дні українського кіно в Брюсселі представляють найбільш резонансні сучасні стрічки, а також кінокласику – в попередні роки на фестивалі були показані німі стрічки «Одинадцятий» та «Земля» в живому супроводі відомих українських музикантів. У 2018 році кіноогляд пройде втретє.

Цьогоріч фестиваль Ukraine On Film став частиною проекту Bridges. East of West, який об’єднує кінопокази та культурні заходи країн Східного Партнерства – Арменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Організатори події: Міністерство закордонних справ України, Державне агентство України з питань кіно, Центр образотворчих мистецтв BOZAR, Артхаус Трафік за підтримки Національного Центру Олександра Довженка та Товариства українців Бельгії.