Троє санкарів зі Львівщини представлять Україну на зимових Олімпійських іграх-2018

Тренерський штаб національної збірної команди України з санного спорту оприлюднив остаточний склад команди для участі у змаганнях ХХІІІ зимових Олімпійських ігор, що відбудуться 9-25 лютого 2018 року в південнокорейському Пхьончхані

Загалом в олімпійській програмі з санного спорту розіграють чотири комплекти нагород, за кожен з яких змагатимуться п’ятеро представників України, в тому числі троє вихованців львівської школи санного спорту.

Зокрема, в одномісних санях змагатимуться львів’яни Олена Стецьків (1994 р.н.) серед жінок та Антон Дукач (1995 р.н.) серед чоловіків. У змаганнях двомісних саней серед чоловіків на льодовій трасі в Пхьончхані виступить «синьо-жовтий» дует у складі Олександра Оболончика (Тернопільська область) та Романа Захарківа (1991 р.н.) (Львівська область), для якого Олімпіада стане вже третьою у спортивній кар’єрі. Крім них, Україну представлятиме ще один представник Тернопільщини, Андрій Мандзій – у чоловічих одномісних санях.

Україна буде представлена на олімпійському турнірі також і в командній естафеті. Кожна команда-учасниця формується з чотирьох учасників – по чоловічому та жіночому екіпажу та двомісні чоловічі сани.

Зауважимо, що на Олімпіаді-2018 боротьбу за медалі в естафеті вестимуть 13 команд.

Тренерський склад збірної команди України також буде львівським: планують, що до Південної Кореї вирушать Тарас Гарцула, Володимир Вахрушев та Олег Жеребецький.