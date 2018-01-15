Школу на Сихові вже вдруге «замінувала» 17-річна дівчина

Поліцейські встановили особу дівчини, яка сьогодні повідомила про замінування львівської школи

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, наразі проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, анонімне повідомлення про замінування школи по вулиці Трильовського у Львові на оперативну лінію 102 надійшло сьогодні, 15 січня, о 10.07.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб. Правоохоронці обстежили приміщення школи та прилеглу територію – небезпечних предметів не виявлено. З будівлі евакуювали близько семиста учнів і працівників навчального закладу.

Поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування цієї школи вже вдруге надала 17-річна львів’янка.

Наразі проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.