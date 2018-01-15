На Водохреща частково змінять рух трамвайні маршрути № 1, 2 та 9
Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку з проведенням святкових заходів з нагоди Водохреща, у п’ятницю, 19 січня, з 12.30 до 15.30 трамвайні маршрути № 1, 2 та 9 курсуватимуть за частково зміненим маршрутом
Маршрут № 1 курсуватиме так: «Залізничний вокзал – вул. Городоцька – вул. Підвальна – вул. І.Франка – вул. Вітовського – вул. Київська – «Залізничний вокзал»;
Маршрут № 2 – «вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. І. Франка – вул. Личаківська – Погулянка та у зворотному напрямку».
Маршрут № 9 – «Залізничний вокзал – вул. Київська – вул. Вітовського – вул. І. Франка – вул. Підвальна – вул. Городоцька – «Залізничний вокзал».
Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» сподівається на розуміння пасажирів і просить заздалегідь спланувати свої маршрути на час проведення святкових заходів.
Нагадаємо, на Богоявлення у центрі Львова відбудеться загальноміське освячення води.