На Водохреща частково змінять рух трамвайні маршрути № 1, 2 та 9

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку з проведенням святкових заходів з нагоди Водохреща, у п’ятницю, 19 січня, з 12.30 до 15.30 трамвайні маршрути № 1, 2 та 9 курсуватимуть за частково зміненим маршрутом