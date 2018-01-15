На Львівщині рекомендують не допускати до навчання дітей, не вакцинованих від кору

У навчальних закладах Львова та області, де зареєстровано хоча б один випадок захворювання на кір, продовжать канікули ще на тиждень – до 22 січня. Про це повідомила очільниця департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак. Також медики офіційно рекомендували навчальним закладам не допускати до навчання дітей, не вакцинованих від кору. Втім рекомендації не означають, що таким дітям категорично заборонено відвідувати школи чи дитсадки.

Водночас, за інформацією прес-служби ЛОДА, з 22 січня обмежать доступ не вакцинованих від захворювання на кір дітей в організовані дитячі колективи.

«Опісля канікул у тих закладах, де є зареєстровані випадки захворюваності на кір, рекомендовано обмежити відвідування дітей, які не були вакцинованими, до шкіл та дитячих садочків», – повідомила Ірина Микичак.

Водночас медики звернулися до мешканців з проханням вакцинувати дітей, які досі не мають необхідних щеплень. Наразі в області наявні 56 тисяч вакцин, а діти вакциновані на 80%. За словами Ірини Микичак, якщо батьки масово ігноруватимуть вакцинування, а випадки розповсюдження вірусу не припиняться, то навчальні заклади звертатимуться в місцеві правоохоронні органи та служби соціального захисту населення, аби ті працювали з конкретними сім’ями.

На 15 січня у Львівській області за первинними діагнозами зареєстровано 84 випадки кору, з них 56 у дітей, – повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

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Нагадаємо, сьогодні медики скерували лист в управління освіти Львова та області, аби заборонити не вакцинованим від кору дітям відвідувати школи та садки.

«Ми пропонуємо, щоб в освіті прийняли таке рішення, аби діти, які нещеплені, не ходили зараз на заняття. Тому що якраз ці діти можуть заразитися. Якщо діти щеплені, вони можуть спокійно відвідувати заклади освіти», – сказав директор «Львівського обласного лабораторного центру» Роман Павлів.

За його словами, якщо батьки знають, що їхня дитина не отримала у свій час вакцинації проти кору, зараз саме час це зробити.