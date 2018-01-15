На Богоявлення у центрі Львова відбудеться загальноміське освячення води

У п’ятницю, 19 січня, о 13.30 на площі Ринок у Львові розпочнеться традиційний щорічний загальноміський чин освячення води

Участь в екуменічній молитві та освяченні води візьмуть представники всіх християнських конфесій міста, зокрема духовенство Української Греко-Католицької Церкви, Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви, Української Православної Церкви, Вірменської Апостольської Церкви та Римо-Католицької Церкви та Протестантських Церков.

«Загальноміське освячення води представниками різних конфесій на площі Ринок вже стало доброю традицією, яка єднає усіх львів’ян і гостей міста. Ми можемо спільно пережити свято Богоявлення та відчути радість і особливу святість цього дня. Після освячення кожен зможе набрати воду зі спеціально облаштованого резервуару», – розповів в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Запрошуємо львів’ян та гостей міста долучатись до спільного заходу.

У зв’язку з проведенням загальноміського освячення води та зважаючи на заходи безпеки, можливе ситуативне перекриття руху трамваїв на пл Ринок.