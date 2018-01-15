Фурдичка відсторонили від посади

Затриманий на хабарі 300 тисяч доларів Директор Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України Орест Фурдичко відсторонений від посади на 60 діб, повідомляє «Слово і діло».

Таку ухвалу прийняли лише з другої спроби. Перше клопотання детективів НАБУ та прокурорів САП суд не підтримав.

Нагадаємо, колишнього голову Львівської обласної ради Ореста Фурдичка підозрюють в отриманні хабара 300 тисяч доларів.

У НАБУ розповідають, що директор науково-дослідного інституту, ким є Фурдичко, вимагав 500 тисяч доларів за безперешкодне виконання договору про спільну діяльність між вказаною науково-дослідною установою та суб’єктом господарювання.

30 грудня він отримав частину – 300 тисяч. Відразу після цього посадовця затримали у його ж службовому кабінеті.