У Львові 23-річний водій травмував 75-річну жінку

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 січня о 20.00 на вулиці Любінській у Львові.

Як з’ясували поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Поло», 23-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 75-річну мешканку Львова.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована з діагнозом:«забій грудної клітки зліва, закритий перелом лівого плеча».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.