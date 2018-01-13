У Кам’янко-Бузькому районі згоріло 6 тонн сіна і дах житлового будинку

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 12 січня о 13.27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Новий Став Кам’янко-Бузького району. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку. До місця пожежі негайно виїхали пожжежно-рятувальні підрозділи Кам’янко-Бузького району. На момент прибуття рятувальників до місця виклику вогонь уже охопив значну частину даху будинку.

О 14:55 пожежу вдалося локалізувати, та о 15:17 повністю ліквідувати в складі ланки газодимозахисної служби.

Унаслідок пожежі вогнем знищено 6 тонн сіна, що перебували на горищі, дах на площі 100 кв.м і пошкоджено дах на площі 20 кв.м. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню будівельними конструкціями будинку і не дати знищити цілий житловий будинок, також врятували від перекидання вогню на три поруч розташовані будівлі.

До ліквідації пожежі залучили 9 осіб і 4 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюють.