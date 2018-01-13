Синоптики розповіли, якою буде погода на Старий Новий Рік

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології кажуть, що сьогодні буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачають. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу

Вже у неділю, 14 січня, буде також хмарно, але без опадів. Натомість похолодає: температура повітря вночі 6-11° морозу, в горах до 14° морозу, вдень 0-5° морозу. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У понеділок, 15 січня, збережеться така ж погода – без опадів, буде трохи вітряно. Температура повітря вночі 8-13° морозу, в горах до 16° морозу, вдень 0-5° морозу.

А от сніг, кажуть, трохи падатиме аж 17 січня.