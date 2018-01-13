На Львівщині п’яний водій скоїв смертельну ДТП (фото)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 січня о 18.20 на вулиці Центральній у селі Сторонибаби Буського району. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як з’ясували поліцейські, водій автомобіля «Кіа Сід», 36-річний мешканець Буського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на двох мешканців Пустомитівського району: чоловіка віком 55 років та його 59-річну дружину.

Від отриманих травм жінка померла на місці події, а чоловіка було госпіталізовано.

Водія затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.