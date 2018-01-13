Муніципальна варта охоронятиме у Львові 21 об’єкт

Як інформує Муніципальна Варта, крім Ратуші, муніципали пильнуватимуть ще й усі районні адміністрації, Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького («Шевченківський гай»), музей «Територія терору», парк ім. Богдана Хмельницького, кілька ЛКП – «Зелене місто», «Збиранка», «Агенцію ресурсів Львівської міської ради», управління з питань надзвичайних ситуацій на вул. Стефаника, 4, управління державної реєстрації на вул. Городоцькій, 299 та ЦНАПи на просп. Червоної Калини, вул. Хвильового та вул. Виговського.

Більшість із цих закладів під охороною Муніципальної варти були й торік. А цього року візьмуть під свій нагляд також культурно-освітній центр ім. Довженка на Сихові, новий ЦНАП у Рясному та Янівський цвинтар.

Охорона всіх об’єктів упродовж 2018 року коштуватиме 7,6 млн грн. Вартість охорони кожного з об’єктів різна і залежить від їхньої специфіки та площі, – уточнив начальник Центру безпеки міста Юрій Діль.

До прикладу, найдорожче коштуватиме охорона «Збиранки» та «Шевченківського гаю» – по 1,15 млн грн за кожен з об’єктів. Найдешевше обійдеться охорона ЦНАПу в Рясному – трохи більше 80 тис. грн.