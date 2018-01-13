Львівщина відзначить Старий Новий рік

З нагоди Старого Нового року у районах відбудуться театралізовані дійства, концерти та фестивалі

«Давні українські колядки, вертепи та святкування Маланки – ці атрибути Старого-Нового року мають не лише розважальний характер, але й глибоку давню українську символіку, є відображенням традицій та історії, – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Львівської ОДА Мирослава Туркало. –Кожен регіон має свої особливості святкування і Львівщина не є винятком. Відтак радо запрошуємо відсвяткувати Старий Новий рік і поринути у цікаві та колоритні традиції Львівщини».

Серед масштабних заходів – фестиваль у місті Жовква, який об’єднає понад 30 вертепів та презентує гостям і мешканцям області різноманітні шопки та Різдвяні звізди.

У Мостиському та Перемишлянському районах народні колективи нестимуть піснею добру вістку на Фестивалі «Коляд коляд колядниця». Окрім цього, театралізоване дійство «Старий Новий Рік» потішить мешканців та гостей Буська колядками, щедрівками та виступами вертепів.

Докладніше про заходи на Старий Новий рік на Львівщині – в додатку.