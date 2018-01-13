Львів’ян закликають долучитись до Міжнародного флешмобу музейних селфі

Кілька десятків українських музеїв візьмуть участь у Міжнародному флешмобі музейних селфі, який відбудеться 17 січня. В Україні цьогоріч акція пройде вже вчетверте. У 2016-му році до Міжнародного дня музейного селфі долучалось близько 50 музеїв, у 2017-му – понад 60.

За інформацією сайту «Музейний простір», для участі у флешмобі потрібно прийти до улюбленого чи ненависного музею, зробити “селфі” (фотопортрет власноруч) на фоні чи поруч з улюбленим експонатом та опублікувати його у Facebook, Twitter та Instagram із хештегом #MuseumSelfie та тегом того музею, де ви зробите фото.

Якщо ваш улюблений музей чи галерея в середу, 17 січня 2018 року, матимуть вихідний день, селфі можна зробити на фоні будівлі музею або з корінцем вхідного квитка до музею. Відтак, плануючи візит, перевіряйте, чи ваш улюблений музей бере участь в акції.Також до флешмобу дозволяється долучатись з минулорічними фото.

Акція має два застереження. Перше — категорично заборонено використовувати спалах при фотозйомці, адже це шкодить музейним раритетам. Друге — зроблене в музеї селфі не можна використовувати як інструмент політичної агітації чи протиборства.

Серед львівських музеїв наразі до участі зголосився Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького