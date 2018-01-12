За перемогу в історичному конкурсі в ЛОДА нагородили сімох молодих науковців

Сьогодні, 12 січня, урочисто нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка нас об’єднує»

Конкурс розпочався на початку жовтня і зібрав чимало робіт від істориків з усіх куточків України.

«Найголовніше, щоб до вас прийшло розуміння, що ви перебуваєте на важливій для усієї країни дорозі. Тому ви повинні міцно стояти на принципах трактування історичної правди відносно інтересів України. Зможете це зробити – будемо мати вільну, сильну, незламну державу», – зауважив під час вручення нагород голова Львівської ОДА Олег Синютка.

У межах конкурсу організатори наголошували на особливій підтримці тих досліджень, які присвячені історичній антропології, мікроісторії, національно-визвольним змаганням.

«Багато робіт надійшло зі Сходу України, зокрема, серед переможців значна частина робіт присвячена діяльності ОУН-УПА», – зазначив директор мистецького фонду ім. Короля Данила Роман Грицьків.

Конкурс організували з метою консолідації українського суспільства і поглиблення знань з історії України.

«Ми свідомі того, що історія – це частина міжнародного іміджу. Тож, в цьому контексті ми мусимо бути відповідальними щодо українського погляду на історію», – зазначив один із переможців конкурсу, Михайло Галущак.

Дослідження переможців публікуватимуть на сайті видання «Історична правда» й у фахових виданнях.