З 20 січня обіцяють відкрити проїзд Личаківською від вул. Круп’ярської до вул. Б. Котика

«На ділянці дороги від перехрестя вулиць Личаківська-Мечникова до вул. Б. Котика вже прокладено 370 метрів колектора, проведено 600 м водопроводу, по 300 м обабіч дороги з підключенням до житлових будинків. Зроблено 2000 квадратних тротуару і 490 м колії. Замощено дорожню частину бруківкою – 3750 м кв. Основні роботи зосередженні на підключені каналізації від житлових будинків до загального колектора, влаштування колії та влаштування трамвайних плит», повідомив Олексій Хміль, прес-секретар ЛКП «Львівавтодор».

За його словами, для відкриття руху автомобілів на цій ділянці дороги ще необхідно завершити роботи по влаштуванню колектора, дорожнього полотна і замощення тротуарів. Також на вул. Б. Котика проведуть переключення наявних колекторів у новозбудований. Паралельно ведуть роботи на наступній ділянці дороги: вул. Б. Котика – вул. Черемшини.

Зараз тривають роботи з прокладання комунікацій саме на перехрестях, де перетинаються комунікації усіх служб: ПАТ «Львівобленерго», ЛМКП «Львівводоканал», ПАТ «Львівгаз».

Нагадаємо, 25 березня 2017 року розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна з розворотним кільцем). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Орієнтовна вартість робіт 6 млн. євро. Тут буде проведена капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі та інженерних мереж, зокрема колектора.

Реконструкцію вулиці здійснюють у три етапи. Перший – роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова. Другий етап – роботи на ділянці від вул. Круп’ярської до вул. Б. Котика. І третій – від вул. Б.Котика до вул. Пасічної.

У серпні повністю завершили роботи на перехресті вул. Личаківська – Мечникова. Тут замінено 30 м колектора, діаметром 1200 мм, який знаходився на глибині 7,5 м. Замостили тротуари, виклали бруківку та поставили 8 опор контактної мережі. З 18 вересня тут курсують рух трамваї.