До вечора без води залишаться мешканці кількох вулиць у Шевченківському районі

Як повідомили в диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», тимчасово призупинено водопостачання до кількох вулиць Шевченківського району Львова. Зокрема, з 12.30 до 17. 00 призупинено водопостачання на вул. Б. Хмельницького, 267-269, вул. Грінченка, вул. Назарука, вул. Стеценка, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Грінченка, 10-б.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, з 10.00 до 14.00 припинено водопостачання на вулицях Конотопська та Єфремова, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Конотопській.