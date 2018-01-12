Вчасно видавати біометричні паспорти обіцяють вже за кілька місяців

У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії, що дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів (залежно від виду паспорта – звичайний чи терміновий). Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, сьогодні тривалість видачі закордонного паспорта суттєво подовжена. Так, на звичайний документ доводиться чекати не менше трьох місяців, на терміновий – близько двох місяців. Тому міграційна служба звертається до громадян з попередженням та порадою не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, не звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють будь-які конкретні строки виготовлення паспорта.

Проблеми з вчасною видачею біометричних паспортів тривають з початку літа – від початку роботи безвізового режиму між Україною та країнами ЄС.