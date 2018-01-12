У Львові спіймали викладача вишу, котрий систематично отримував хабарі від студентів
Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно із слідчими Галицького відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 задокументували схему систематичного одержання неправомірних вигод доцентом одного з львівських університетів.
Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, викладач вимагав 370 доларів США від студента університету за сприяння у підготовці та захисті дипломної роботи, а також в успішному складанні іспиту.
Правоохоронці затримали хабарника 11 січня у власному кабінеті під час отримання обумовленої суми неправомірної вигоди.
Під час санкціонованого обшуку у робочому кабінеті доцента поліцейські виявили та вилучили ще 21 тисячу гривень та 600 доларів США, а також списки студентів із позначками про суми отриманих від них коштів за успішне складання іспитів.
Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України, йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди) КК України.
Невдовзі суд обере для затриманого міру запобіжного заходу, вирішують питання про відсторонення його від займаної посади.