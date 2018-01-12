У Львові розпочали капітальний ремонт вул. Пластової

Учора, 11 січня, розпочато капітальний ремонт вул. Пластової на відрізку від вул. Богданівської до вул. Бескидської

«Капітальний ремонт вулиці Пластової, від вул. Богданівської до вул. Бескидської, розпочався вчора, 11 січня 2018 року. Маємо всі дозволи на початок робіт. Переможець торгів ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1». Ціна робіт за договором – 38,9 млн. грн», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Проект передбачає заміну наявного чавунного водопроводу діаметром 300 мм на новий водопровід діаметром 300 мм із поліетиленових труб. Наявну напірну каналізацію зі сталевих труб діаметром 300 мм буде замінена на нову з поліетиленових труб.

Проект також передбачає влаштування нової дощової каналізації. Заплановано заміну розподільчого газопроводу середнього тиску діаметром 500 мм, прокладеного через проїзну частину вул. Пластової на ділянці від ПК1+10 до ПК1+47. Також передбачається влаштування повітряної лінії зовнішнього освітлення з енергозберігаючими світильниками. В необхідних місцях закладатимуть резервні футляри.