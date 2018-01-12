У Львові головний бухгалтер привласнив понад 200 тисяч гривень

Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років

Як встановили працівники Управління захисту економіки Львівщини спільно з слідчими Галицького відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, впродовж березня – вересня 2017 року головний бухгалтер одного з львівських товариств з обмеженою відповідальністю привласнив кошти підприємства на суму 201,5 тисяч гривень.

Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Посадовець, будучи матеріально-відповідальною особою, не вносив у повному обсязі на банківський рахунок товариства грошові кошти, отримані в підсумку здійснення підприємством господарської діяльності, а також, з метою приховування відомостей про недостачу коштів на підприємстві, не відображав відповідних даних щодо бухгалтерського обліку.

Працівники слідчого відділення поліції Львівщини повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем у великому розмірі). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.