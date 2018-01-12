Тренди 2018. На що полювати модницям у новому році

Зима - це час не лише для святкувань чи зустрічей з друзями, а й для оновлення гардеробу, адже саме на цю пору припадає сезон розпродажів

До того ж це приємне слово ЗНИЖКА з вітрини так і вабить зайти в крамницю по новеньку сукню чи блузку. Тож Львівська газета дізналась, що буде модним у новому сезоні, аби ви змогли вполювати на знижках не лише недорогі, а й трендові речі.

Полюйте на джинс. У новому сезоні в моду повертається денім. Джинсові костюми, куртки, жилетки, спідниці знову в тренді. Тож якщо у вашій шафі висить забута з «нульових» джинсова сорочка, то цього року настав її зірковий час. Крім того, дизайнери дозволяють у новому сезоні поєднувати джинсове з джинсовим (під такий образ обирайте світле взуття на підборах). Модний джинсовий колір цього сезону – темне індиго.

Оголошуйте полювання і на стильні комбінезони, що перекочували в моду з минулого сезону. Власне, комбінезон вже давно перестав бути робочим одягом, а став трендом. Крім того одягати його можна і на повсякдень, і на свято. На піку популярності – джинсові, в стилі «сафарі» та ніжних зефірних відтінках.

Доволі дивний, але, мабуть, таки найпрактичніший тренд нового сезону – пластик. Взуття, сумки та навіть головні убори з цього матеріалу виглядають доволі футуристично, але зате їх легко чистити.

Не менш екстравагантно виглядає одяг з бахромою та пір’ям, що цього сезону також у моді. Цього року що більше бахроми, то краще, але дизайнери все ж рекомендують модницям використовувати її в образах з розумом. Те саме стосується і пір’я. Ним можна прикрасити рукави чи низ сукні. Стильно виглядає топ з бахромою в поєднанні з вузькими джинсами.

Невмирущий тренд вже який сезон поспіль – тренч і цього року не втрачає актуальності. Лише тепер в моді не лише класика, а тренчі з вишивкою, нашивками, аксесуарами та несподіваними розрізами.

Щодо принтів, то цього сезону оголошуйте полювання на одяг в горошок. Саме він замінить квітковий принт, що був модним в попередні роки. Темний горошок на світлому і навпаки – це те, що носитимуть модниці навесні та влітку 2018, кажуть дизайнери.

А щодо кольорів, незмінно залишається у тренді червоний, а також цього року на піку популярності лавандовий. Він чудово поєднується з м’ятним, персиковим, білим та всіма пастельними відтінками. І якщо хочете бути в тренді, цього року – запасіться одягом всіх відтінків фіолетового і не прогадаєте.