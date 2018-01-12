Спалах кору: як вберегтись дітям і дорослим

Якщо людина не впевнена в тому, що колись була щепленою, то варто це зробити зараз, - говорять медики

Сьогодні в Україні є достатньо вакцини проти кору, тому нею можуть щепити і дітей, і дорослих, запевняє в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Міністр розповіла, що в разі контакту з хворим на кір, якщо ваша дитина не була вчасно щеплена згідно з календарем – дуже важливо провакцинувати її протягом 72 годин.

Якщо ж є протипокази, то у перші 6 діб варто провести профілактику імуноглобуліном.

У випадку, якщо на це час, дитина отримала лише одну дозу вакцини, треба зробити повторне щеплення.В цьому випадку немає значення вік дитини. Проте повинен пройти мінімум місяць від першого вакцинування.

Станом на 1 січня в Україні є 516 тис. одиниць якісної і безпечної бельгійської вакцини “Пріорикс”. МОЗ вживає заходів щодо термінового перерозподілу вакцин, де це необхідно.

Водночас, за словами головного епідеміолога Львівської області Наталії Тімко, загалом ревакцинація в дорослому віці не передбачена, однак у певних випадках її краще зробити.

«Планово вакцинують дітей віком 1 та 6 років. Але якщо дорослі не мають документального підтвердження, що їй вводили дві дози вакцини проти кору, то варто краще зробити щеплення».

Наталія Тімко розповіла, що в кабінетах щеплень є безкоштовна вакцина «Пріорикс». Вона надходить для дітей.

Дорослим найпростіше отримати вакцину в приватній клініці, або ж купити в аптеці та принести в сумці-холодильнику до свого лікаря.

Нагадаємо, на Львівщині зафіксували спалах кору у працівників компанії “Фуджікура”, що в Яворівському районі. Станом на 11 січня було зареєстровано 33 випадки, 28 людей госпіталізовано.

Стан усіх пацієнтів середньої важкості – близький до задовільного.

Медики наголошують, що кір – це інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання.

Єдиним методом профілактики захворювання є щеплення