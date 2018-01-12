«Різдвяний концерт» від «Дударика» і друзів представить святкові прем’єри

«Різдвяний концерт» від «Дударика» і друзів – це 100% святкового настрою та різдвяних прем’єр, спроба відкрити європейську традицію перегляду різдвяних концертів та вистав.

З самого початку свого існування (з 1971-го) хорова капела «Дударик» виконує складні композиції, вирощує самобутніх вокалістів і експериментує з постановками («Пригода Святого Миколая» – теж творіння рук «Дударика»). Для «Різдвяного концерту» хорова капела «Дударик» наважилася на експеримент – «Різдвяний концерт».

Автор ідеї та аранжувань «Різдвяного концерту» – директор і диригент «Дударика» Дмитро Кацал.

Сам Дмитро – вихованець капели «Дударик», продовжує традиції розвитку хорової школи та капели, які заклав його батько, засновник «Дударика» Микола Кацал. Композитор, автор духовних хорових композицій, обробок українських народних пісень, колядок, щедрівок для хору – просто людина-оркестр. Для «Різдвяного концерту» він запросив неймовірних виконавців – солістку Софію Соловій, сопілковий квінтет «Дудаліс», «Rock Orchestra» і Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, щоб розказати про Різдво мовою музики.

Спеціальна гостя «Різдвяного концерту» – оперна діва Софія Соловій, яка приїжджає з Італії. Її знають як виконавицю арій Донни Ельвіри з опери «Дон Жуан», Паміни з «Чарівної флейти», Графині з «Весілля Фігаро» та багатьох інших. На «Різдвяному концерті» зірка світового масштабу додасть колоритного звучання відомим різдвяним композиціям.

Сопілковий квінтет «DUDALIS» тривалий час формувався не тільки як виконавська одиниця, а й як творча лабораторія першого в Україні осередку академічної сопілкової освіти. На сьогодні програму «DUDALIS» складають переважно твори українських композиторів XIX-XX ст. У рамках «Різдвяного концерту» квінтет творитиме атмосферну містерію, яка покликана створити тишу, необхідну для того, щоб прийняти прихід Божого Сина на землю (І відділ концерту).

Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії (музичний і художній директор Тарас Криса) – це досвідчений творчий колектив, який береже кращі професійні традиції європейського музикування, демонструючи високий рівень естетичного смаку та професіоналізму. Невипадково саме його запросили до участі у «Різдвяному концерті». Завдяки досвідченому симфонічному оркестру під час концерту ви почуєте композиції для оркестру із солістами (сопрано, тенор, баритон).

«Rock Orchestra» відомі своїми експериментами у царині музики. З ними будь-яка музика, навіть різдвяна набуде нового звучання і нових сенсів! Оцінити оригінальний принцип аранжування улюблених композицій та популярних хітів можна буде уже 19 та 20 січня під час «Різдвяного концерту»

Проморолик «»Різдвяних концертів»

Квитки – у касі філамронії (235 89 46) та онлайн:

hhttps://goo.gl/Sf6Kvx

https://goo.gl/o6waE8

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