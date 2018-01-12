Ремонти у двох львівських пологових затягуються

Пологове відділення обласної лікарні та перинатальний центр обіцяють відкрити не швидше квітня

За словами керівниці Львівського обласного перинатального центру Лариси Янів, зараз у закладі ще тривають ремонтні роботи.

«У кращому випадку наш центр зможе запрацювати аж навесні, у квітні», – сказала пані Лариса.

Вона також розповіла, що ще немає відповідного обладнання.

Так само нескоро відкриє свої двері для породіль і пологове відділення Львівської обласної лікарні, повідомляє ЗІК.

Його зачинили на ремонт ще на початку серпня минулого року.

Як розповів журналістам головний лікар обласної клінічної лікарні Михайло Гичка, зараз роботи проводять у лабораторії, а також на 3 та 4 поверхах.

Ремонт затягнувся, бо у кожній палаті намагаються створити якісні умови для жінок – душ та туалет.

У закладі працює лише гінекологія, та й то у режимі чергування.