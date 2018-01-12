Правоохоронці відшукали причетного до нападу на відділення лотереї у Львові в передноворічну ніч

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, у Франківський відділ поліції 31 січня 2017 року з заявою про напад звернулась працівниця одного з відділень «Національної лотереї», розташованого по вулиці Степана Бандери у Львові. За словами жінки, близько 03.45 у приміщення увірвався невідомий чоловік, жорстоко побив двох працівниць віком 36 та 25 років, заволодів грошима з каси в сумі більш ніж дванадцять тисяч гривень, після чого втік. Жінок із переломами та забоями госпіталізували.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 21-річний уродженець Івано-Франківської області. Зловмиснику повідомили про підозру скоєнні цього кримінального правопорушення, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.