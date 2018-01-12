Поліція поки що не має можливості карати за перевищення швидкості в місті

З 1 січня у населеному пункті водії можуть дозволити собі їхати зі швидкістю не більш ніж 50 км/год. Однак поліція поки що не може карати порушників - немає відповідних приладів для вимірювання швидкості

Як розповіли “Львівській газеті” у Патрульній поліції Львівщини, з початку року в області жодного водія не оштрафували за перевищення швидкості. Попри нові обмеження швидкості, які почали діяти в Україні з першого січня, виміряти швидкість конкретного авто поліцейські не мають чим. Виконувати постанову Кабміну поліція зможе лише тоді, коли Рада проголосує, як і в якому режимі буде контролюватися швидкість у населених пунктах. Лише після цього патрульними передадуть спеціальні прилади.

«Якщо ДТП трапляється зі швидкістю руху 50 км/год, особливо з пішоходом, шанси на виживання людини в рази вищі, ніж при швидкості 60км/год», – розповів Роман Марич, інспектор з особливих доручень відділу безпеки дорожнього руху Патрульної поліції Львівської області, наголосивши на важливості прийнятого закону.

За його словами, за швидкості 60 км/год гальмівний шлях автомобіля становить 55 м. Відтак ймовірність летальних наслідків із пішоходом складає 82%. Тоді як при швидкості 50 км/год, гальмівний шлях всього 40 м, а людина має аж 80% шансів вижити.

Не всі водії у захваті від нового обмеження. Проте загалом погоджуються.

“Це все європейські тенденції. Там є таке правило 20-80%, тобто поліцейські роблять дослідження, якої швидкості 80% водіїв готові дотримуватися на певній ділянці дороги, і таку і встановлюють. Але в переважній більшості це і є 50 км”, – каже львівський таксист Олексій Середа.

Радіють зменшенню дозволеної швидкості і пішоходи.

“Я ставлюсь позитивно, недавно бачила ситуацію, де дитина 3-4 роки вирвалася і вилетіла на дорогу. Водій їхав повільно та встиг загальмувати!” – ділиться враженням від закону львів’янка Марина Волобуєва.

Нагадаємо, Кабмін також погодив нові суми штрафів для водіїв. Зокрема, тепер передбачають, що, перевищивши максимально дозволену швидкість більш ніж на 50 км/год, доведеться викласти 3400 грн, тоді як досі цей штраф становив лише 510 грн.