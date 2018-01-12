Олег Мотник про конфлікт довкола ТзОВ «Львівморепродукти»

У квітні 2017 року, я як підприємець, купив кредитну заборгованість підприємства «Львівморепродукти» відповідно до норм чинного законодавства, відтак між мною та кредитором ТзОВ «Львівморепродукти» було укладено договір відступлення право вимоги, за яким я набув право вимоги на заборгованість підприємства «Львівморепродукти». На сьогоднішній день, договір є дійсним та створює права та обов’язки для його сторін. Про цей договір пану Кошлаку завідомо було відомо,більше того договір існує і сьогодні, і його ніхто не оскаржував і не оскаржує.

Отримавши право вимоги на заборгованість Львівморепродукти, я надіслав письмову вимогу про повернення коштів (копією відповідних документів володію, і можу надати в будь який момент) до ТзОВ «Львівморепродукти», які проігнорували дані листи. І це спонукало мене реалізувати своє законне право, як іпотекодержателя звернути стягнення на предмет іпотеки – нежитлові приміщення за адресою м. Львів, вул. Опришківська, 5. Виконавши усі вимоги, які передбачені законом, я зареєстрував за собою вказане майно в рахунок погашення заборгованості. Де порушення закону, чи шахрайські дії?! З цього дня, я надсилав вимоги до ТзОВ «Львівморепродукти» про звільнення приміщень та передачу останніх мені, як власнику майна, які звісно теж ігнорувались. Хто в даному випадку шахрай, робіть висновки самі. З цього приводу мною було звернення до органів національної поліції про захоплення приміщень, які належать мені. Про що не вказано в опублікованому матеріалі. Пан Кошлак, і тепер Ваше видання, виглядає на те, що навмисно вводите в оману громадськість, оскільки не говорите і про рішення господарського суду м. Києва від 22.09.2017 р., яким було підтверджено дійсність права вимоги на заборгованість ТзОВ «Львівморепродукти», а в позовних вимогах ТзОВ «Львівморепродукти» було відмовлено повністю.

Що стосується ціни, то ми маємо ліцензійні офіційні представництва, які проводять експертну оцінку згідно з чинним законодавством, і несуть за цю оцінку відповідальність. Стверджувати, що ми щось занизили, чи завищили немає підстав, це може з’ясувати контролюючий орган, в який чомусь пан Кошлак так і не звернувся. То на чому базуються висновки вище згаданого пана?

Що стосується рішення суду від 20 липня 2017р. – інформую Вас про наступне. На судові засідання пан Кошлак не з’являється, а його представники за часту теж, чим зумисне затягують процес вирішення даного спору. Крім того, накладений арешт на майно, не перешкоджає мені користуватися цим майном, а лише обмежує мене в праві відчужувати третім особам, а так як 28 грудня 2017р. я ні чого не законного не вчиняв, а лише користувався своїм майном, яке належить мені на праві власності, то про яке «фізичне захоплення» може йти мова?

Є закон, в межах якого я набув дійсне право вимоги і реалізував свої права іпотекодержателя. Усі невдоволення, чи звинувачення мають бути підтвердженими в порядку встановленому законом – чи судом, чи правоохоронними органами, якщо у когось є зауваження, або ж особисті твердження, образи, чи домисли, то без законних на те підстав такі публічні висловлювання є неприпустимі.