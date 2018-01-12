На Львівщині у 2017 році майже всі категорії споживачів скоротили використання газу

Упродовж 2017 року ПАТ «Львівгаз» доставив споживачам 1 400 млн куб. м газу, що на 5 млн куб. м менше, ніж у попередньому році

Споживання газу у Львівській області скоротили всі категорії споживачів за винятком промисловості.

Найбільший обсяг скорочення зафіксований серед побутових споживачів Львівської області. В 2017 році населення регіону зменшило споживання майже на 6 млн куб.м, бюджетні установи – на 2 млн куб. м, а підприємства ТКЕ – на 1,2 млн куб. м. Що стосується промисловості, то це єдиний сектор споживчого ринку газу, котрий збільшив використання блакитного палива, хоча і не набагато – лише на 4,1 млн куб.м.

Номінальне зростання споживання газу промисловими підприємствами на фоні більш значущого скорочення по іншим групам споживачів не покращує фінансовий стан «Львівгазу». До того ж, надходження тарифної виручки за послуги з транспортування газу пов`язано із сезонністю споживання газу. Тому в літні місяці тарифна виручка майже в два рази менша, ніж в холодну пору року. Та саме в влітку компанія проводить значний масив ремонтних робіт та основну підготовку газорозподільної системи області до опалювального сезону.

«Найбільша кількість робіт з обстеження, ремонту та профілактики газорозподільної системи Львівщини та ще низка запланованих заходів, котрі дають змогу забезпечити безаварійне та безперебійне газопостачання проводяться влітку, а в цей період ми отримуємо мізерні гроші. Отож, виникає проблема, бо покрити витратити компанії ми не в змозі», – сказав Директор технічний ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Для того, аби повністю проводити ремонтні роботи газорозподільної системи Львівської області, а також виконувати більшу частину робіт із підготовки до опалювального сезону не лише на початку осені, а впродовж всього року, необхідно змінити діючу систему формування тарифу за послуги розподілу газу. Вона має забезпечити рівномірне надходження виручки до операторів ГРМ впродовж всього року. Такий крок дозволить не лише профінансувати основні роботи на газових мережах, а забезпечити стабільне фінансування роботи аварійної служби, вчасну виплату заробітної платні та податків.

Інфомаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається транспортуванням природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.